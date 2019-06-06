Попрошайничали и бродили по городу: пропавших детей из Режа нашли в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-06T09:59:40+03:00

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Трое пропавших детей из Режа найдены живыми в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. Мальчики ушли из дома 1 июня. С собой не взяли ни мобильных телефонов, ни денег. Очевидцы сообщали, что видели мальчиков в Екатеринбурге на улице Вайнера. Они были одеты слишком легко, были грязные и шли, завернувшись в какой-то флаг. Сейчас с беглецами все в порядке, они доставлены в полицию.

- Опрашиваются родители, родственники, ближайшее окружение, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области. - Устанавливаются все обстоятельства в связи с чем они ушли, что побудило их к этому поступку. Будет приниматься процессуальное решение по этому поводу. Все ли нормально в этих семьях, раз дети уходят из дома надолго и часто.

Подростков искали пять дней. Они бродили по Екатеринбургу, спали в подъездах и попрошайничали у прохожих. На счету у мальчиков уже восьмой побег.

ИСТОЧНИК KP.RU