«Стекло разбито, на водительском месте сидит человек»: в Екатеринбурге вскрыли машину известного журналиста

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-06T09:54:36+03:00

На вопросы владельца машины молодой человек несколько раз повторил: «Я за сквер». Фото: facebook.com/kolezev, Дмитрий Колезев

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Уральский журналист Дмитрий Колезев рассказал о странном происшествии, случившемся этим утром с его машиной. Кто-то разбил заднее стекло автомобиля, а потом уселся на водительское место и лег спать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/713205" frameborder="0"></iframe> в Екатеринбурге парень разбил стекло и залез в машину шеф-редактора Znak.com.Видео: Дмитрий Колезев! другой источник

"Утром ситуация: выхожу к машине, чтобы ехать на тренировку. Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется, спит, - пишет Дмитрий Колезев на своей странице в Facebook. - Вызываю полицию. Жду наряд. В это время человек начинает выбираться из машины. Я включаю камеру и иду к нему. Он явно не очень вменяемый, но на ногах стоит. Спрашиваю: ты кто такой? Он отвечает: «Я за сквер». Прошу назвать имя и фамилию, он называет"

Молодого человека уже задержали. Объяснить свой поступок он не смог. Фото: facebook.com/kolezev, Дмитрий Колезев

Журналист отметил, что на машине были капли крови и грязь. Также рядом валялся маленький ножик, которым, предположительно, молодой человек пытался вскрыть замок.

"Чувак решает уйти. Я его не задерживаю, просто прошу остановиться. Он не слушает, идёт по Энгельса дальше, - пишет журналист. - Приезжает полиция. Скидываю им видео, они едут его искать... Что это было - не знаю. Провокация или случайность, не понимаю"

Молодого человека уже задержали. Сейчас он находится под стражей в отделе полиции №7, сообщают в областном полицейском главке.

- Представители МВД сработали оперативно и задержали подозреваемого, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В настоящее время он содержится под стражей в отделе полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу. Молодой человек 1994 года рождения. Мотив его противоправного поступка устанавливается. Сыщики проводят мероприятия по установлению всех личностных данных молодого человека с явно неадекватным поведением и признаками опьянения. Остаться безнаказанным ему не удастся. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Задержанный при опросе сотрудникам полиции пояснил что осознает свою вину и готов понести наказания но объяснить, почему это сделал он не смог, так как был в неадекватном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU