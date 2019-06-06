Стажера из ГИБДД, погубившего в аварии своего коллегу, приговорили к году колонии-поселения

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-06T09:11:46+03:00

Направляясь к месту службы с товарищем, он нарушил ПДД и улетел в кювет

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В Нижних Сергах на скамье подсудимых оказался инспектор ДПС. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, которые привели к смерти человека. ДТП случилось 21 июня прошлого года.

- Заступив на дежурство, стажер по должности инспектора ДПС, управляя технически исправным автомобилем «ВАЗ-21102», принадлежащим его матери, вместе с инспектором ДПС направился к месту несения службы, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Двигаясь со скоростью не менее 88 километров в час, он проявил преступную небрежность, умышленно нарушил требования ПДД. В результате своих опасных действий не справился с рулевым управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет.

Инспектор ДПС, сидевший рядом со стажером, погиб на месте аварии. Свою вину водитель признал полностью. Суд приговорил его к году колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU