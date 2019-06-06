Испугался штрафа: в Екатеринбурге бизнесмен снес свой нелегальный цветочный киоск
Клиентам цветочного киоска на улице Кузнецова, 10 в Екатеринбурге теперь придется искать себе новую торговую точку. Павильон оказался нелегальным и суд по иску Администрации Орджоникидзевского района вынес решение о его сносе.
Однако владелец киоска вердикт проигнорировал и по истечении срока, отведенного для добровольного демонтажа, продолжал незаконно работать.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Вследствие чего был оштрафован согласно статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". Действия судебного пристава-исполнителя побудили должника к исполнению решения суда. Владелец самостоятельно приступил к демонтажу строения, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Так как павильон «Цветы» оказался построен на фундаменте, на устранение объекта потребовалось несколько дней и использование спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU