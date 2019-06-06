2019-06-06T07:47:24+03:00
Общество

Испугался штрафа: в Екатеринбурге бизнесмен снес свой нелегальный цветочный киоск

Из-за капитального строительства на разбор павильона ушло несколько дней
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Клиентам цветочного киоска на улице Кузнецова, 10 в Екатеринбурге теперь придется искать себе новую торговую точку. Павильон оказался нелегальным и суд по иску Администрации Орджоникидзевского района вынес решение о его сносе.

Однако владелец киоска вердикт проигнорировал и по истечении срока, отведенного для добровольного демонтажа, продолжал незаконно работать.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Вследствие чего был оштрафован согласно статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". Действия судебного пристава-исполнителя побудили должника к исполнению решения суда. Владелец самостоятельно приступил к демонтажу строения, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Так как павильон «Цветы» оказался построен на фундаменте, на устранение объекта потребовалось несколько дней и использование спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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