ВКонтакте запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-06T07:43:16+03:00

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ВКонтакте запустила в Екатеринбурге городскую ленту новостей. В ней пользователи смогут найти материалы, актуальные для своего региона: анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов.

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. Её смогут включить пользователи, которые указали Екатеринбург в своём профиле ВКонтакте, и те, кто находится в городе или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке. На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.

В будущем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила ВКонтакте.

- Это первый продуктовый эксперимент в Екатеринбурге, его основная задача — создать дополнительную комфортную среду для городских медиа, авторов, музыкантов и всех, кто производит контент и делится им публично, - рассказывает Александр Русаков, представитель ВКонтакте в Екатеринбурге. - В свою очередь городская лента новостей будет соответствовать и текущим интересам местных жителей, которые хотят быстро и оперативно получать актуальную информацию о Екатеринбурге.

Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства ВКонтакте: Казани и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU