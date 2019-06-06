В Екатеринбурге под суд пойдут супруги-рецидивисты, набравшие на подставных лиц автокредитов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-06T07:37:03+03:00

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В Екатеринбурге окончено расследование уголовных дел в отношении 41-летней женщины и ее 46-летнего мужа.

Семейная пара оформила ряд кредитных договоров для покупки машин в автосалонах, заключив сделки от имени подставных лиц. Для афер супруги подбирали людей с низким уровнем дохода и рассказывали им легенду: что не могут взять кредит на себя, так как уже имеют аналогичные финансовые обязательства.

Также муж и жена уверяли, что будут сами гасить платежи, а подставным заемщикам за помощь дадут вознаграждение.

- Вводя в заблуждение работников банков, обвиняемые предоставляли подложные трудовую книжку и справку о доходах, подтверждающие трудоустройство и высокий заработкок заемщика. После одобрения кредита и перевода банком денег супруги забирали машину из салона. В последствии автомобиль перепродавался случайным покупателям по сниженной цене. Таким образом, злоумышленники легализовывали свой незаконный доход, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Таким образом супруги "заработали" более двух миллионов рублей.

После того, как выяснилось, что оплачивать кредиты никто не собирается, банки начали обращаться в полицию. В результате проведенной оперативно-розыскной полицейским удалось задержать подозреваемых. Оба супруга ранее неоднократно судимы: женщина за кражи и мошенничество, мужчина - за грабежи и разбои.

Они являются уроженцами Курганской области и снимают в Екатеринбурге квартиру. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям " Мошенничество в крупном и особо крупном размере" и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления". Наказание за первое преступление составляет до 10 лет лишения свободы, за второе предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU