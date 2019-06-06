2019-06-06T07:18:50+03:00
Общество

Екатеринбурженка «разводила» ухажеров со всей страны, прося денег на билет, чтобы приехать в гости

Чтобы было легче влюбить в себя мужчин, женщина размещала в сети фотографию молодой красавицы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчина-альфонс уже давно ни для кого не является чем-то из ряда вон выходящим. Представительниц прекрасного пола, промышляющих подобными аферами, куда меньше, поэтому обычно у их жертв и не возникает подозрений.

Так случилось с жителем Москвы. Мужчина пожаловался в Линейный отдел МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский, что на железнодорожном вокзале орудует мошенница.

Три месяца назад он познакомился в сети с 20-летней уральской красоткой. Все это время вел с ней активную переписку, помогал небольшими суммами на продукты и оплату коммунальных услуг. Потом женщина предложила встретиться в столице, но посетовала, что у нее нет денег на билет. Влюбленный москвич тут же прислал очередную сумму.

- Будучи уверенным в их скорой встрече, мужчина перевел на указанный мошенницей счет стоимость проезда - около 5 тысяч рублей. Всего за время недолгого знакомства мужчина передал женщине деньги на сумму около 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - После этого женщина перестала выходить на связь, трубку не брала и на его звонки не отвечала.

Полицейские вычислили все номера телефонов, с которых звонила екатеринбурженка своему знакомому, и вскоре 49-летняя подозреваемая была поймана. На женщину завели уголовное дело. Уже установлено несколько эпизодов аналогичных деяний задержанной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге под суд пойдут супруги-рецидивисты, набравшие на подставных лиц автокредитов
Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН
Уральского юриста Ивана Волкова арестовали на 9 суток из-за пикета в сквере у Драмтеатра
За застройку и землепользование в Екатеринбурге начнут отвечать архитекторы и депутаты гордумы
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Ласковый и нежный зверь: шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка
Фитнес-тренер, осужденный педофилию, будет делать мебель в колонии Екатеринбурга
Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады
СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам