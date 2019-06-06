Екатеринбурженка «разводила» ухажеров со всей страны, прося денег на билет, чтобы приехать в гости

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-06T07:18:50+03:00

Чтобы было легче влюбить в себя мужчин, женщина размещала в сети фотографию молодой красавицы

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Мужчина-альфонс уже давно ни для кого не является чем-то из ряда вон выходящим. Представительниц прекрасного пола, промышляющих подобными аферами, куда меньше, поэтому обычно у их жертв и не возникает подозрений.

Так случилось с жителем Москвы. Мужчина пожаловался в Линейный отдел МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский, что на железнодорожном вокзале орудует мошенница.

Три месяца назад он познакомился в сети с 20-летней уральской красоткой. Все это время вел с ней активную переписку, помогал небольшими суммами на продукты и оплату коммунальных услуг. Потом женщина предложила встретиться в столице, но посетовала, что у нее нет денег на билет. Влюбленный москвич тут же прислал очередную сумму.

- Будучи уверенным в их скорой встрече, мужчина перевел на указанный мошенницей счет стоимость проезда - около 5 тысяч рублей. Всего за время недолгого знакомства мужчина передал женщине деньги на сумму около 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - После этого женщина перестала выходить на связь, трубку не брала и на его звонки не отвечала.

Полицейские вычислили все номера телефонов, с которых звонила екатеринбурженка своему знакомому, и вскоре 49-летняя подозреваемая была поймана. На женщину завели уголовное дело. Уже установлено несколько эпизодов аналогичных деяний задержанной.

ИСТОЧНИК KP.RU