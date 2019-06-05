2019-06-05T19:37:23+03:00
Общество

Уральского юриста Ивана Волкова арестовали на 9 суток из-за пикета в сквере у Драмтеатра

Его обвинили в организации несогласованного общественного мероприятия
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: личная страница Ивана Волкова в FacebookФото: личная страница Ивана Волкова в Facebook
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 9-дневный арест юристу и основателю сообщества «Комитет по спасению скверов» Ивану Волкову. Напомним, вечером 4 июня он вышел на несанкционированный пикет в сквер у Драмтеатра, где ранее проходили протестные акции против строительства собора святой Екатерины.

При этом днем общественник настаивал, что акция законна, ведь он подал заявление на проведение в министерство общественной безопасности. Тогда же с ним встречались сотрудники правоохранительных органов. Волков опубликовал в Facebook видеозапись, на которой полицейский сообщает о нарушениях в поданной заявке и предупреждает о возможном привлечении юриста к ответственности по статье 20.2 КоАП, если он все-таки проведет мероприятие. Кроме того, в администрации Екатеринбурга заявили, что о пикете уведомили прокуратуру.

В тот же вечер Волкова задержали и ночь он провел в камере предварительного заключения. Во время судебного заседания общественник изменил трактовку событий.

– Меня судят за пикет, которого не было. Министерство общественной безопасности считает, что я организатор несанкционированного публичного мероприятия, хотя прекрасно знают, что уведомление законное, и было подано в срок, – написал Волков в Facebook. – Но от его проведения я отказался: был сильный дождь и ветер, и я просто пошел по скверу по направлению к выходу, после чего был незаконно задержан полицией. Как и еще 4 человека, которые просто гуляли со мной в этот вечер.

«Комитет по спасению скверов» появился после встречи мэра города Александра Высокинского и общественников. Ранее они планировали подать заявление о проведении референдума по строительству храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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