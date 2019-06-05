Ласковый и нежный зверь: шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-05T17:43:23+03:00

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Шакал по кличке Тесса из зоопарка Екатеринбурга привлек внимание посетителей неожиданной игрой. В вольер к животному поместили мягкий кубик, который пришелся по вкусу хозяину клетки. Несмотря на свой грозный вид, Тесса начал ластиться об игрушку, прямо как кошка. Посетители предположили, что кубик обработан кошачьей мятой. Но оказалось, что до Тессы он побывал в вольере у лис и весь пропах их запахами.

- Это особый способ обогащения среды обитания животных в неволе - ольфакторное обогащение, то есть запаховое. Почуяв на своей территории чужой запах, животное начинает искать источник. Оно испытывает гамму ощущений: и интерес, и осторожность, и готовность защищать свою территорию, - объясняют в зоопарке Екатеринбурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/713093" frameborder="0"></iframe> Шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка.Видео: Екатеринбургский зоопарк! другой источник

Новые ощущения и действия помогают животному не скучать и хорошо себя чувствовать. Таким образом, Тесса не играет с кубиком, а только пытается перебить чужой запах своим.

ИСТОЧНИК KP.RU