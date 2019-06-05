2019-06-05T17:06:26+03:00
Экономика

СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

В 2019 году он отмечается 6 июня
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Свердловская магистраль присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам: в 2019 году он отмечается 6 июня. В этот день во всех регионах СвЖД пройдут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и повышение безопасности движения.

Железнодорожники совместно с представителями администраций населенных пунктов и ГИБДД напомнят автомобилистам о необходимости проявлять повышенную бдительность, проведут профилактические рейды, встречи с работниками автопредприятий. На переездах СвЖД состоятся специальные акции, призванные напомнить водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

6 июня на площадке у переезда станции Кольцово (Екатеринбургский регион СвЖД) железнодорожники проведут выездной урок для курсантов одной из автошкол, обучающихся по категории «С» (управление грузовым автомобилем). Будущим водителям объяснят, почему всегда необходимо уступать дорогу поезду, познакомят с принципом работы железнодорожного переезда. Навыками правильного и безопасного пересечения переездов с новичками поделятся опытные водители грузовиков.

Чтобы привлечь внимание общественности к вопросам транспортной безопасности, в акции будут задействованы большегрузные машины, на которых разместят предупреждающие надписи: «Водитель, пропусти поезд!», «Остановись до переезда!», «Я соблюдаю ПДД на переездах!». После окончания выездного урока автомобили с наглядной агитацией покинут площадку около переезда и отправятся по своиммаршрутам.

По статистике, практически все ДТП на пересечениях автомобильных и железных дорог происходят в результате осознанного нарушения автомобилистами правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. А самые тяжелые последствия наступают в результате столкновения поездов с большегрузными автомобилями.

Так, 1 июня на перегоне Шенджий – Энем-2 Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 АдлерНижневартовск. В результате ДТП пострадал сам водитель, травмы различной степени тяжести получили машинист и его помощник, за медицинской помощью обратились 13 пассажиров поезда.

Свердловская железная дорога призывает автомобилистов поддержать Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам неукоснительным соблюдением правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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