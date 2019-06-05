Осталось недолго: 1 июля закончится первый этап реконструкции Макаровского моста

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-05T17:01:07+03:00

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В Екатеринбурге на финишную прямую вышел первый этап реконструкции Макаровского моста. Работы планируют завершить к 1 июля. За это время строители закончат возведение трех продольных пролетов взамен одного демонтированного. Из других новшеств вдоль моста появится вдоль моста коммуникационный тоннель. В него переместят теплотрассу и уложат сети связи и энергоснабжения.

Параллельно "Водоканал" заканчивает строительство подземного дюкера, который соединит два берега Исети. Это даст городу дополнительные мощности для водоснабжения – после того, как будут еще сделаны врезки под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина. На время выполнения работ будет закрыт проезд по этому перекрестку - ориентировочно с 20 июня.

- Автомобильное движение по новой части моста планируется открыть 1 июля: по одной полосе в каждую сторону. И с этого же дня до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. Линия в обратном направлении появится только после завершения второго этапа реконструкции, - рассказали в пресс-службе мэрии.

До 1 сентября строители смонтируют освещение и уложат пешеходный тротуар. Окончательно первый этап реконструкции планируется завершить к 1 ноября. Тогда будет открыто для движения автомобилей по две полосы в каждом направлении.

На втором этапе реконструкции рабочие демонтируют старую часть моста, а на ее месте построят новые продольные пролеты. Также будет устроен сквозной проезд с улицы Гражданской на улицу Никонова под мостом. Все эти работы должны закончить к 2021 году. Тогда уже в каждом направлении откроют по три полосы для автомобилей и полноценные трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU