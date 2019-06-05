2019-06-05T16:23:49+03:00
Происшествия

Пришлось вызывать вертолет санавиации: под Туринском ребенок на мотороллере сбил ребенка-пешехода

В результате аварии второклассник попал в реанимацию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому районуФото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району
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В селе Городище автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии на улице Гагарина. Здесь 15-летний подросток на мотороллере сбил перебегающего дорогу второклассника.

Юный водитель не успел затормозить перед внезапно выбежавшим с обочины 8-летним мальчиком. В результате маленький пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован сначала в реанимацию Туринской больницы, а затем санитарной авиацией для экстренной помощи в Екатеринбург.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району

- Установлено, что 15-летний подросток управлял мотороллером, принадлежащим его отцу. Ранее юноша, не имеющий прав, неоднократно управлял мотороллером с разрешения родителей. Отец подростка привлечен к административной ответственности. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, - рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району.

Рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына.

В Свердловской области с начала года зарегистрировано 127 ДТП с участием детей. В авариях 6 несовершеннолетних погибли, еще 137 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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