В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды не смогли сесть пять самолетов
Испортившаяся погода начала сказываться не только на движении наземного транспорта, но и воздушного. Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово не смогли приземлиться пять самолетов. Борты пришлось отправлять на запасные аэродромы.
Судно, летевшее в уральскую столицу из Тбилиси направили в Тюмень, а самолеты из Симферополя, Краснодара и два рейса из Москвы - ушли в Пермь.
- С пассажирами работают представители авиакомпании, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, на Среднем Урале вторые сутки действует штормовое предупреждение. В регионе не прекращаются сильные дожди и не утихает ветер. В некоторых районах порывы достигают 25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU