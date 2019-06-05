В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды не смогли сесть пять самолетов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-05T15:58:52+03:00

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Испортившаяся погода начала сказываться не только на движении наземного транспорта, но и воздушного. Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово не смогли приземлиться пять самолетов. Борты пришлось отправлять на запасные аэродромы.

Судно, летевшее в уральскую столицу из Тбилиси направили в Тюмень, а самолеты из Симферополя, Краснодара и два рейса из Москвы - ушли в Пермь.

- С пассажирами работают представители авиакомпании, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, на Среднем Урале вторые сутки действует штормовое предупреждение. В регионе не прекращаются сильные дожди и не утихает ветер. В некоторых районах порывы достигают 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU