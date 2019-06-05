В Асбесте на предприятии погиб рабочий
Мужчине было 44 года
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В Асбесте на территории одного из предприятий погиб рабочий. Трагедия произошла днем в разгар рабочей смены.
Предварительно установлено, что во время технологического процесса произошла разгерметизация ёмкости. В результате травмы получил 44-летний рабочий. К сожалению, повреждения оказались смертельными. Начата доследственная проверка.
- В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, точные обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU