Обстановка как в музее: бард Новиков показал свою роскошную квартиру в Москве
Бард Александр Новиков представил поклонникам кадры из своей роскошной квартиры в Москве. Шансонье выложил фотографии со съемок программы «Честное слово» с Юрием Николаевым.
Фото: Facebook Александра Новикова
Судя по всему, выпуск с бардом выйдет в ближайшее время на Первом канале.
Фото: Facebook Александра Новикова
- Знаменитые и гостеприимные собеседники, как всегда улыбчивый и подчеркнуто элегантный ведущий — летнее чаепитие на дачной веранде и задушевные разговоры о жизни и творчестве, о семье и детях, о счастье и любви. Теплые, задушевные дачные беседы за чаем с баранками обо всем, что людям дорого и что людей волнует, - говорится в описании передачи.
Фото: Facebook Александра Новикова
Напомним, что Александр Новиков был фигурантом уголовного дела о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».
Фото: Facebook Александра Новикова
ИСТОЧНИК KP.RU