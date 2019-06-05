2019-06-05T15:42:27+03:00
Звезды

Обстановка как в музее: бард Новиков показал свою роскошную квартиру в Москве

Шансонье опубликовал кадры с записи программы «Честное слово»
Олег Галимов
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Фото: Facebook Александра НовиковаФото: Facebook Александра Новикова
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Бард Александр Новиков представил поклонникам кадры из своей роскошной квартиры в Москве. Шансонье выложил фотографии со съемок программы «Честное слово» с Юрием Николаевым.

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Судя по всему, выпуск с бардом выйдет в ближайшее время на Первом канале.

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

- Знаменитые и гостеприимные собеседники, как всегда улыбчивый и подчеркнуто элегантный ведущий — летнее чаепитие на дачной веранде и задушевные разговоры о жизни и творчестве, о семье и детях, о счастье и любви. Теплые, задушевные дачные беседы за чаем с баранками обо всем, что людям дорого и что людей волнует, - говорится в описании передачи.

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Напомним, что Александр Новиков был фигурантом уголовного дела о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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