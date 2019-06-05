В школах Первоуральска появятся классы для аутистов

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-05T15:04:41+03:00

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В первоуральских школах началась работа по подготовке классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 1 сентября в школе № 6 откроется первый класс для ребят-аутистов. В школу № 9 придут ученики с задержкой психического развития. Продолжится и обучение мальчишек и девчонок с тяжелыми нарушениями речи в школе № 10.

- Обучение особенных детей требует создания специальных условий в плане архитектурных решений, зонирования территорий. Также мы работаем с кадровым составом – педагоги школ проходят курсы повышения квалификации, обучаются в области дефектологии, логопедии. Мы ведем набор тьюторов для сопровождения детей, - отметила замначальника управления образования Первоуральска Галина Ахахлина.

В классе для детей с задержкой психического развития согласно правилам будет учиться не больше 12 малышей, а в классе для ребят с аутизмом - максимум 5. Чтобы попасть в особенный класс, родителям нужно подать результаты обследования психолого-медико-педагогической комиссии.

- К детям с тяжелыми нарушениями нужен индивидуальный подход: малыши все разные, каждый по-своему воспринимает мир, - говорит классный руководитель «особенного класса» Дарья Рублева. - На следующий учебный год планируем закупить одноместные парты, создать игровую зону, сенсорную комнату, закупить игры для развития мелкой моторики, чтобы дети - как на уроках, так и на переменах - развивались.

ИСТОЧНИК KP.RU