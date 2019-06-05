В Екатеринбурге посадили руководство стройкомпании, укравшее у дольщиков полмиллиарда

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-05T14:54:05+03:00

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В Екатеринбурге завершилось разбирательство по делу обманутых дольщиков жилого дома на улице Щербакова, 20.

Возведением высотки занималось ООО «Рубикон-Аэро Инвест» во главе с гендиректором Владимиром Букиным и финансовым директором Юрием Смирнягиным.

Стройка 10-секционного дома шла с использованием денег дольщиков. Руководство фирмы продали все 200 запланированных квартир, а также 4 нежилых помещения общей стоимостью 782 миллиона рублей. При этом на счет ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступили только 387,8 миллиона.

- Оставшиеся 185,6 миллиона рублей подсудимые потратили, оплатив строительство другого жилого комплекса и услуги сторонних организаций. Кроме того, мужчины передали права требования на квартиры дома на общую стоимость свыше 113,2 миллиона в счет оплаты долга перед подрядчиками, которые строили предыдущую очередь комплекса, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате злоумышленники не смогли закончить стройку дома, лишив дольщиков 548,7 миллиона рублей. Кроме того, гениректор и финансовый директор предоставили в Екатеринбургский филиал коммерческого банка ложные сведения при заключении договора на открытие кредитной линии юрлицу. После чего похитили у банка 60 миллионов.

- Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов, - сказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество в сфере кредитования».

Суд приговорил обоих руководителей к пяти годам колонии общего режима, с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в коммерческих организациях на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU