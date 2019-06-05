В Асбесте вынесли приговор бизнесмену, который убил слесаря из-за трещины в потолке

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-05T14:20:24+03:00

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Асбестовский суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ювелирного магазина. Бизнесмена Павла Ржанова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Трагедия произошла в подъезде дома № 9 по улице Мира. В тот день в подъезде, где обвиняемый проживал с женой и маленькой дочкой, слесарь ЖКХ чистил систему вентиляции. В результате работ в квартире Павла Ржанова повредился потолок. Разозленный хозяин жилища выбежал в подъезд, схватил из ящика слесаря молоток и до смерти забил бедолагу.

- Действуя умышленно, он нанес не менее 8 ударов руками в область головы, туловища и верхних конечностей. Кроме того, молотком не менее 1 раза ударил потерпевшего по голове, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Рабочего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Суд назначил Павлу Ржанову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить семье погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU