2019-06-05T14:20:24+03:00
Происшествия

В Асбесте вынесли приговор бизнесмену, который убил слесаря из-за трещины в потолке

Мужчину отправили за решетку на 9 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Обвиняемый сам сдался полиции Фото: соцсетиОбвиняемый сам сдался полиции Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Асбестовский суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ювелирного магазина. Бизнесмена Павла Ржанова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Трагедия произошла в подъезде дома № 9 по улице Мира. В тот день в подъезде, где обвиняемый проживал с женой и маленькой дочкой, слесарь ЖКХ чистил систему вентиляции. В результате работ в квартире Павла Ржанова повредился потолок. Разозленный хозяин жилища выбежал в подъезд, схватил из ящика слесаря молоток и до смерти забил бедолагу.

- Действуя умышленно, он нанес не менее 8 ударов руками в область головы, туловища и верхних конечностей. Кроме того, молотком не менее 1 раза ударил потерпевшего по голове, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Рабочего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Суд назначил Павлу Ржанову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить семье погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады
СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
Осталось недолго: 1 июля закончится первый этап реконструкции Макаровского моста
ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации
Пришлось вызывать вертолет санавиации: под Туринском ребенок на мотороллере сбил ребенка-пешехода
В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды не смогли сесть пять самолетов
В Асбесте на предприятии погиб рабочий
Обстановка как в музее: бард Новиков показал свою роскошную квартиру в Москве
В школах Первоуральска появятся классы для аутистов
В Екатеринбурге посадили руководство стройкомпании, укравшее у дольщиков полмиллиарда
Свердловские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим работы
В Свердловском онкодиспансере внедрен метод ядерной диагностики рака
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Екатеринбурге на Уралмаше ради новых высоток снесут частный сектор
На Урале шахтер прокатил коллегу на погрузчике и угробил его
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»
Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета
Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн
Был пристегнут, но без детского кресла: в Первоуральске в аварии пострадал 7-летний мальчик
Музею истории Екатеринбурга подарили кусок снесенной телебашни