2019-06-05T13:42:11+03:00
Недвижимость

Свердловские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим работы

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Предприятия свердловского энергокомплекса переведены на усиленный режим работы. Такое решение было принято на заседании регионального Штаба по обеспечению энергобезопасности и обязательно для выполнения всеми субъектами.

В последние дни в регионе объявлено штормовое предупреждение, идут ливни и дует ураганный ветер. Чтобы обезопасить население от перебоев из-за плохой погоды руководителям энергопредприятий поручено заранее проверить готовность ремонтных бригад и спецтехники, обеспечить исправность автономных источников электроснабжения и ограничить ремонты, связанные с риском отключения пунктов проведения ЕГЭ.

- Наша задача - пройти этот непростой период в безаварийном режиме и предотвратить любые, даже самые незначительные и кратковременные отключения потребителей, - отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. - Особенно это касается жилфонда, социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей и учебных заведений области, где уже начались единые государственные экзамены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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