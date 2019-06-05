2019-06-05T13:10:35+03:00
Здоровье

В Свердловском онкодиспансере внедрен метод ядерной диагностики рака

Обследование пациенты могут пройти бесплатно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Врачи-радиологи Свердловского онкодиспансера внедрили высокотехнологичные методы ядерной медицины в диагностике рака.

Пациентки с уже диагностированным раком шейки матки перед началом лучевой терапии проходят исследование на ПЭТ-сканере, которое позволяет выявить точное расположение первичной опухоли, отдаленных метастаз и сделать лучевую терапию прицельной.

- Такой метод охватывает практически весь организм и помогает выявить, в том числе синхронные опухоли, которые развиваются одновременно с основной в другом органе. Ориентируясь на результаты сканирования, врачи могут вовремя изменить тактику лечения: назначить химиотерапию или операцию, – рассказал врач-радиолог Свердловского областного онкодиспансера Кирилл Машковцев.

Как пояснил главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев, на базе медучреждения планируется открыть несколько новых лечебных и диагностических корпусов Центра ядерной медицины и расширить линейку ПЭТ-сканеров. Что важно, все пациенты смогут пройти обследование бесплатно, по полису ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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