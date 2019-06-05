2019-06-05T12:26:48+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге на Уралмаше ради новых высоток снесут частный сектор

Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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После сдачи объектов здесь смогут проживать 3100 человекПосле сдачи объектов здесь смогут проживать 3100 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в границах улицы Донбасской - переулка Черниговского - юго-восточной границы сада «Садовод № 17» - улицы XXII Партсъезда.

Согласно подписанному постановлению, в будущем здесь появится новый жилой комплекс и вся необходимая для людей инфраструктура. Правда ради этого придется снести квартал в частном секторе, который располагается в пределах будущей стройплощадки.

- На территории появятся жилые дома не более 25 этажей в высоту, наземные многоуровневые закрытые паркинги на 900 машин, детский сад на 250 мест, административно-общественное здание и сопутствующие инженерные сооружения и сети, - говорится в документации.

Общая площадь проектируемой территории составит 10,98 гектаров. Освоить ее застройщик должен до 2030 года. После сдачи объектов здесь смогут проживать 3100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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