2019-06-05T11:45:21+03:00
Происшествия

На Урале шахтер прокатил коллегу на погрузчике и угробил его

Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев ограничения свободы
Олег Галимов
Поделиться:
Мужчину придавило колесом погрузчикаМужчину придавило колесом погрузчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Краснотурьинске вынесли приговор местному шахтеру, который по неосторожности убил своего коллегу. Как рассказали в СУ СКР региона, инцидент произошел 20 ноября 2017 года, когда мужчина управлял погрузчиком на участке подземного строительства.

- Производство работ по монтажу свода металлоизоляции в сооружении противопожарного тамбура подсудимый выполнял совместно с проходчиком 1964 г.р., который при перевозке металлоконструкций, по нормам безопасности, должен был следовать за погрузчиком, - пояснили в Следственном комитете. - Несмотря на данное требование, проходчик решил поехать на погрузчике, вне пределов его кабины. В свою очередь подсудимый, зная о том, что погрузчик не предназначен для перевозки пассажиров, допустил, чтобы его коллега сел на ящик для инструментов, который находился на крышке защиты гидравлической системы шахтного погрузчика.

Во время движения перевозимая погрузчиком тележка задела за бугор от чего машину тряхнуло, а проходчик упал под заднее левое колесо. От травм мужчина скончался на месте.

Шахтера признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 8 месяцев. Также ему два года будет запрещено управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим работы
В Свердловском онкодиспансере внедрен метод ядерной диагностики рака
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Екатеринбурге на Уралмаше ради новых высоток снесут частный сектор
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»
Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета
Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн
Был пристегнут, но без детского кресла: в Первоуральске в аварии пострадал 7-летний мальчик
Музею истории Екатеринбурга подарили кусок снесенной телебашни