На Урале шахтер прокатил коллегу на погрузчике и угробил его

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-05T11:45:21+03:00

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В Краснотурьинске вынесли приговор местному шахтеру, который по неосторожности убил своего коллегу. Как рассказали в СУ СКР региона, инцидент произошел 20 ноября 2017 года, когда мужчина управлял погрузчиком на участке подземного строительства.

- Производство работ по монтажу свода металлоизоляции в сооружении противопожарного тамбура подсудимый выполнял совместно с проходчиком 1964 г.р., который при перевозке металлоконструкций, по нормам безопасности, должен был следовать за погрузчиком, - пояснили в Следственном комитете. - Несмотря на данное требование, проходчик решил поехать на погрузчике, вне пределов его кабины. В свою очередь подсудимый, зная о том, что погрузчик не предназначен для перевозки пассажиров, допустил, чтобы его коллега сел на ящик для инструментов, который находился на крышке защиты гидравлической системы шахтного погрузчика.

Во время движения перевозимая погрузчиком тележка задела за бугор от чего машину тряхнуло, а проходчик упал под заднее левое колесо. От травм мужчина скончался на месте.

Шахтера признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 8 месяцев. Также ему два года будет запрещено управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU