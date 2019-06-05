Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-05T11:16:54+03:00

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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон точно бы заплакал, если бы увидел татуировку на ноге 27-летнего уральца Никиты Черноскутова. Парень не оставил ни одного нетронутого участка. Вся его нога забита изображениями из популярного сериала. И при этом парень уверяет – он совсем не поклонник «Игры престолов»! Сериал смотрел без фанатизма.

- Правая нога: от щиколотки до ягодиц забита положительными и отрицательными героями «Игры престолов», - делится Никита с «Комсомолкой». – Идея появилась, когда смотрел сериал. По концепции сверху идут положительные персонажи, а снизу – отрицательные. Любимая татуировка из этой ноги - Рамси, реально харизматичный и сильный персонаж. А на месте Джоффри легко могла бы быть та же Серсея. Эта работа - фестивальная, мастер потратил на неё около ста часов и делал в восемь заходов.

Фото: группа в ВК Ural Tattoo Convention

На ноге Никиты красуются главные герои сериала Джон Сноу и Дейенерис Бурерожденная с лютоволком и драконом, а также главные злодеи саги - Король Ночи, Рамси Болтон и Джоффри.

- Моя нога приковывает взгляды, - шутит обладатель тату, - особенно сейчас, когда наступило лето. Я сам мастер по татуировкам. Могу сказать, что желающих сделать тату по «Игре престолов» немного. Из фильмов и сериалов лидируют комиксы Marvel. Там есть яркие и интересные персонажи, которых узнают все.

ИСТОЧНИК KP.RU