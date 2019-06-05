2019-06-05T11:16:54+03:00
Общество

Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»

Никита Черноскутов забил изображениями всю ногу
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Никита вместе с мастером Маргаритой Антроповой студии ART CRAFT на фестивале тату. Фото: группа в ВК Ural Tattoo ConventionНикита вместе с мастером Маргаритой Антроповой студии ART CRAFT на фестивале тату. Фото: группа в ВК Ural Tattoo Convention
Изменить размер текста:

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон точно бы заплакал, если бы увидел татуировку на ноге 27-летнего уральца Никиты Черноскутова. Парень не оставил ни одного нетронутого участка. Вся его нога забита изображениями из популярного сериала. И при этом парень уверяет – он совсем не поклонник «Игры престолов»! Сериал смотрел без фанатизма.

- Правая нога: от щиколотки до ягодиц забита положительными и отрицательными героями «Игры престолов», - делится Никита с «Комсомолкой». – Идея появилась, когда смотрел сериал. По концепции сверху идут положительные персонажи, а снизу – отрицательные. Любимая татуировка из этой ноги - Рамси, реально харизматичный и сильный персонаж. А на месте Джоффри легко могла бы быть та же Серсея. Эта работа - фестивальная, мастер потратил на неё около ста часов и делал в восемь заходов.

Фото: группа в ВК Ural Tattoo Convention

Фото: группа в ВК Ural Tattoo Convention

На ноге Никиты красуются главные герои сериала Джон Сноу и Дейенерис Бурерожденная с лютоволком и драконом, а также главные злодеи саги - Король Ночи, Рамси Болтон и Джоффри.

- Моя нога приковывает взгляды, - шутит обладатель тату, - особенно сейчас, когда наступило лето. Я сам мастер по татуировкам. Могу сказать, что желающих сделать тату по «Игре престолов» немного. Из фильмов и сериалов лидируют комиксы Marvel. Там есть яркие и интересные персонажи, которых узнают все.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24