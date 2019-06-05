Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-05T11:01:30+03:00

Мальчик признался, что купил вейп на барахолке четыре месяца назад

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В Екатеринбурге школьник оказался в больнице из-за курения вейпа. Все произошло в минувшие выходные у ТЦ «Омега», прохожие увидели, что ребенку требуется экстренная госпитализация, и вызвали «скорую».

16-летний ученик школы № 138 был доставлен в ДГКБ № 9 с рваной раной верхней губы, кроме этого ему пришлось удалить два верхних зуба.

- Мальчик признался, что купил электронную сигарету четыре месяца назад на барахолке. Причиной взрыва стало замыкание вызванное заменой батарейки в вейпе, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В школе, где учится пострадавший, отказались комментировать инцидент и попросили направить официальный запрос. Одноклассники парня подтвердили его страсть к вейпам и отметили, что электронные сигареты весьма популярны среди учеников 9-1 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU