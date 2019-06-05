Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета
В Екатеринбурге школьник оказался в больнице из-за курения вейпа. Все произошло в минувшие выходные у ТЦ «Омега», прохожие увидели, что ребенку требуется экстренная госпитализация, и вызвали «скорую».
16-летний ученик школы № 138 был доставлен в ДГКБ № 9 с рваной раной верхней губы, кроме этого ему пришлось удалить два верхних зуба.
- Мальчик признался, что купил электронную сигарету четыре месяца назад на барахолке. Причиной взрыва стало замыкание вызванное заменой батарейки в вейпе, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
В школе, где учится пострадавший, отказались комментировать инцидент и попросили направить официальный запрос. Одноклассники парня подтвердили его страсть к вейпам и отметили, что электронные сигареты весьма популярны среди учеников 9-1 классов.
ИСТОЧНИК KP.RU