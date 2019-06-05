Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-05T10:03:41+03:00

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Погрузка на Свердловской железной дороге за январь–май 2019 года составила 57,94 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года. За пять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 17,3 млн тонн (-3,1% к январю–маю 2018 года);

· строительных грузов – 8,7 млн тонн (+3,8%);

· черных металлов – 4,5 млн тонн (+6,4%);

· лома черных металлов – 931 тыс. тонн (-3,6%);

· руды железной и марганцевой – 5,1 млн тонн (-0,2%);

· химических и минеральных удобрений – 6,3 млн тонн (+0,2%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 4,7 млн тонн (-5,1%);

· цемента – 1,3 млн тонн (+9,8%);

· лесных грузов – 1,2 млн тонн (-1,1%);

· руды цветной и серного сырья – 2,6 млн тонн (-2,3%);

· химикатов и соды – 2 млн тонн (-1,2%);

· кокса – 945 тыс тонн (+3,5%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 87,1 млрд тарифных тонно-км (+1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 113 млрд тонно-км (+1%).

Погрузка в мае 2019 года, по оперативным данным, составила 11,7 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,5% и составил 18,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,8% и составил 23,8 млрд тонно-км.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в мае 2019 года составила 106,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составил 224,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 284,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2019 года, по оперативным данным, составила 532,1 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1101 млрд тарифных тонно-км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1402,2 млрд тонно-км (+2,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU