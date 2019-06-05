Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн
Погрузка на Свердловской железной дороге за январь–май 2019 года составила 57,94 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года. За пять месяцев на СвЖД погружено:
· нефти и нефтепродуктов – 17,3 млн тонн (-3,1% к январю–маю 2018 года);
· строительных грузов – 8,7 млн тонн (+3,8%);
· черных металлов – 4,5 млн тонн (+6,4%);
· лома черных металлов – 931 тыс. тонн (-3,6%);
· руды железной и марганцевой – 5,1 млн тонн (-0,2%);
· химических и минеральных удобрений – 6,3 млн тонн (+0,2%);
· промышленного сырья и формовочных материалов – 4,7 млн тонн (-5,1%);
· цемента – 1,3 млн тонн (+9,8%);
· лесных грузов – 1,2 млн тонн (-1,1%);
· руды цветной и серного сырья – 2,6 млн тонн (-2,3%);
· химикатов и соды – 2 млн тонн (-1,2%);
· кокса – 945 тыс тонн (+3,5%).
Грузооборот с начала 2019 года составил 87,1 млрд тарифных тонно-км (+1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 113 млрд тонно-км (+1%).
Погрузка в мае 2019 года, по оперативным данным, составила 11,7 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,5% и составил 18,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,8% и составил 23,8 млрд тонно-км.
В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в мае 2019 года составила 106,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составил 224,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 284,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-май 2019 года, по оперативным данным, составила 532,1 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1101 млрд тарифных тонно-км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1402,2 млрд тонно-км (+2,7%).
ИСТОЧНИК KP.RU