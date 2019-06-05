Музею истории Екатеринбурга подарили кусок снесенной телебашни

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-05T09:44:26+03:00

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Музею истории Екатеринбурга на 79-й день рождения подарили большой кусок снесенной в 2018 году телебашни. Как рассказали в музее, новый экспонат им вручили горожане Виталий Русин и Ильсур Хамзин.

- Музею необычный подарок - осколки железобетонного ствола екатеринбургской телебашни, демонтированной в 2018 году! - говорится в сообщении музея.

Вес осколка – 60 килограммов. Напомним, что на месте телебашни УГМК планирует построить новую спортивную арену, которая станет новым стадионом ХК «Автомобилист».

ИСТОЧНИК KP.RU