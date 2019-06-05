2019-06-05T09:38:52+03:00
Экономика

ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»

Банк ВТБ продлевает действие промо-вклада «Время роста», максимальная доходность по которому достигает 7,4%. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Промо-вклад «Время роста» с максимальной ставкой 7,25% годовых с учетом капитализации можно открыть до 30 июня 2019 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть «Время роста онлайн» в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 7,4% годовых с учетом капитализации.

Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

«Сезонные предложения традиционно вызывают повышенный спрос у клиентов. Промо-вклад «Время роста» был успешно внедрен в линейку банковских продуктов в начале этого года и вызвал повышенный интерес как у новых, так и у действующих клиентов ВТБ. Также мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промо-вклад «Время роста онлайн», по которому можно получить повышенный доход», - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим работы
В Свердловском онкодиспансере внедрен метод ядерной диагностики рака
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Екатеринбурге на Уралмаше ради новых высоток снесут частный сектор
На Урале шахтер прокатил коллегу на погрузчике и угробил его
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»
Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета
Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн
Был пристегнут, но без детского кресла: в Первоуральске в аварии пострадал 7-летний мальчик
Музею истории Екатеринбурга подарили кусок снесенной телебашни