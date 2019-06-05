2019-06-05T09:08:57+03:00
Общество

Спасатели МЧС напомнили уральцам, как вести себя во время грозы

Непогода на Среднем Урале продлится до конца рабочей недели
Олег Галимов
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Погода наладиться только к выходнымПогода наладиться только к выходнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и других городах Свердловской области бушует непогода. Уже известны случаи, когда деревья падали на машины. По данным синоптиков в ближайшие на Среднем Урале сохранится вероятность сильного дождя, града, возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Чтобы избежать происшествий от грозы необходимо уметь защититься.

Вот простые советы от МЧС, которые могут спасти вам жизнь:

Никогда не прячьтесь под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Более опасными считаются тополь, ель, сосна. Реже молния ударяет в березу и клен. Почти невероятно, чтобы гроза угодила в кустарник.

Если во время грозы вы оказались вне помещения, постарайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, траншею.

Нельзя прислоняться к отвесным скалам и прятаться под скальным навесом.

Песчаная и каменистая почва безопаснее, чем глинистая.

Во время грозы не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой.

Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда.

Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы – самый возвышенный предмет.

Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря.

Опасно находиться около металлических конструкций, например, у железной ограды. Опасно работать на тракторе в открытом поле.

В частном доме не рекомендуется находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

Здания, имеющие центральное отопление и водопровод, практически защищены от удара молнией. Однако меры предосторожности все же нужны: необходимо выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.

Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще отключить смартфон.

При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты!

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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