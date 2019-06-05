В Екатеринбурге вынесли приговор главарю ОПГ, которая грабила салоны связи и магазины продуктов

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-05T08:03:30+03:00

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Суд Екатеринбурга отправил за решетку местного жителя Вадима Заварзина. Его признали виновным в покушении на мошенничество, мошенничестве, грабеже, разбое и приготовлении к разбою организованной группой.

Подсудимый выступил организатором преступной группы, собрав вокруг себя несколько "единомышленников", желающих халявных денег.

Вместе с подельниками главарь совершил 6 краж путем взлома входных дверей салонов сотовой связи «Евросеть», «Связной», «МТС», «Мегафон». В общей сложности он похитил телефоны и ноутбуки на два миллиона рублей. Также мужчина совершил 1 грабеж, 5 разбойных нападений на салоны связи и продуктовые магазины, причинив торговым точкам ущерб на еще два миллиона.

- Кроме того, Заварзин инсценировал два ДТП с целью получения страховых выплат. В составе группы лиц по предварительному сговору он приехал на 50 километр ЕКАДа, где совместно с соучастником инсценировал аварию, зафиксировал на камеру мобильного телефона и сообщили об этом в подразделение ДПС ГИБДД УМВД, после чего получил выплату из страховой компании свыше 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из участников ОПГ уже осужден к 15 годам лишения свободы, уголовное дело в отношении еще четырех подельников находится на рассмотрении в суде. Главарь получил 17 лет колонии строгого режима, с ограничение свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU