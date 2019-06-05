2019-06-05T07:43:38+03:00
Общество

Екатеринбурженка за 15-миллионный долг лишилась Porsche Cayenne

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге пустят с молотка элитный спорткар. Дорогую иномарку изъяли у местной жительницы, которая заняла у знакомого и не вернула 15 миллионов рублей. Также за женщиной числится долг за неуплату госпошлины.

- Судебными приставами Ленинского районного отдела на расчетные счета должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, наложены аресты, женщина ограничена в праве выезда за пределы РФ, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кроме того у екатеринбурженки арестовали и забрали спортивный кроссовер Porsche Cayenne. Автомобиль предан специализированной организации на ответственное хранение. После оценки его стоимости, иномарку продадут на торгах в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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