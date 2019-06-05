Один сбежал, двое не вернулись с прогулки: в Реже разыскивают трех подростков
В Реже в День защиты детей практически одновременно пропали трое подростков.
11-летний Данила Будыкин днем ушел погулять, но домой так и не вернулся. Школьник был одет в серую футболку с рисунком, джинсовые синие бриджи, белые кеды. Рост 140 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой.
Фото: ОМВД России по Режевскому району
13-летний Даниил Игнатов тоже исчез во время прогулки. Подросток был одет в серую кофту с капюшоном на замке, серые брюки на резинке, темно-синие тряпичные кроссовки. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие стриженые, русые. Особые приметы: шрам около правого глаза.
Фото: ОМВД России по Режевскому району
12-летний Данил Бурмистров самовольно сбежал из дома. В день исчезновения был одет в куртка темно-синего цвета с капюшоном, синие джинсы, кепку с козырьком. Рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, не стриженые.
Фото: ОМВД России по Режевскому району
- Ни у кого из пропавших подростков при себе нет ни денег, ни мобильных телефонов, - рассказали в ОМВД по Режевскому району. - При получении информации о местонахождении подростков просьба сообщать об этом в дежурную часть по тел. (3436) 3-23-61, 999-368-06-15.
В соцсетях несколько человек написали о том, что видели мальчиков в Екатеринбурге на улице Вайнера между Малышева и Радищева. Подростки были одеты слишком легко, были грязные и шли, завернувшись в какой-то флаг.
ИСТОЧНИК KP.RU