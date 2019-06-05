2019-06-05T06:45:09+03:00
Происшествия

Один сбежал, двое не вернулись с прогулки: в Реже разыскивают трех подростков

О мальчишках ничего не известно уже пятые сутки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Реже в День защиты детей практически одновременно пропали трое подростков.

11-летний Данила Будыкин днем ушел погулять, но домой так и не вернулся. Школьник был одет в серую футболку с рисунком, джинсовые синие бриджи, белые кеды. Рост 140 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Фото: ОМВД России по Режевскому району

13-летний Даниил Игнатов тоже исчез во время прогулки. Подросток был одет в серую кофту с капюшоном на замке, серые брюки на резинке, темно-синие тряпичные кроссовки. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие стриженые, русые. Особые приметы: шрам около правого глаза.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Фото: ОМВД России по Режевскому району

12-летний Данил Бурмистров самовольно сбежал из дома. В день исчезновения был одет в куртка темно-синего цвета с капюшоном, синие джинсы, кепку с козырьком. Рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, не стриженые.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Фото: ОМВД России по Режевскому району

- Ни у кого из пропавших подростков при себе нет ни денег, ни мобильных телефонов, - рассказали в ОМВД по Режевскому району. - При получении информации о местонахождении подростков просьба сообщать об этом в дежурную часть по тел. (3436) 3-23-61, 999-368-06-15.

В соцсетях несколько человек написали о том, что видели мальчиков в Екатеринбурге на улице Вайнера между Малышева и Радищева. Подростки были одеты слишком легко, были грязные и шли, завернувшись в какой-то флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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