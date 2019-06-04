Строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный вынесут на общественные обсуждения Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 19:19 2019-06-04T19:19:11+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский постановил провести общественные обсуждения по строительству трамвайных путей в микрорайон Солнечный. Проектную документацию и материалы к ней разместят на сайте администрации города и оборудованных информационных стендах 7 июня. А с 14 по 28 июня в холле 2 этажа мэрии организуют экспозицию.

– К участию пригласят горожан, проживающих на территории района, а также правообладателей земельных участков, расположенных в тех же границах и владельцев объектов, которые там находятся, – подчеркнули в мэрии.

Также с 14 по 28 июня администрация будет принимать предложения по проектам. Их рассмотрят 12 июля. В этот же день на официальном сайте опубликуют заключение о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU