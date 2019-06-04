«Не хочу быть причиной для нападок»: победитель конкурса на должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга отказался от работы
Журналист Вадим Аверьянов, который победил в конкурсе на должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, решил не подавать заявление о приеме на работу. Он написал в Facebook, что принял решение из-за СМИ, которые начали публиковать его цитаты и «делать странные выводы».
– Не только обо мне, но и о главе Екатеринбурга. Я понял, что они используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так, – добавил он. – Сегодня столько центров силы пытаются расшатать власть в столице Урала, и я не хочу быть дополнительной причиной для нападок на мэра. Поэтому не буду подавать заявление и вернусь к общественной работе.
Аверьянов также рассказал, как проходил конкурс на место работы. Ему пришлось написать имиджевую статью про Александра Высокинского, сдать тест с 20 вопросами про муниципальную службу и законах – о СМИ и против коррупции, а также пройти собеседование.
– Я давно хотел поступить на муниципальную службу и даже специально для этого окончил в 2002 году Академию государственной службы плюсом к военному и журналистскому образованиям, – подчеркнул он.
Ранее Вадим Аверьянов работал главным редактором изданий «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург», а также еженедельника «Новая городская газета», занимал пост заместителя координатора Свердловского отделения ЛДПР и даже был кандидатом в мэры Новоуральска.
ИСТОЧНИК KP.RU