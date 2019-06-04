2019-06-04T18:42:02+03:00
Общество

«Не хочу быть причиной для нападок»: победитель конкурса на должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга отказался от работы

Он заявил, что принял решение из-за публикаций в СМИ о себе
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Ранее Вадим Аверьянов был главным редактором изданий «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург»Ранее Вадим Аверьянов был главным редактором изданий «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург»
Изменить размер текста:

Журналист Вадим Аверьянов, который победил в конкурсе на должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, решил не подавать заявление о приеме на работу. Он написал в Facebook, что принял решение из-за СМИ, которые начали публиковать его цитаты и «делать странные выводы».

– Не только обо мне, но и о главе Екатеринбурга. Я понял, что они используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так, – добавил он. – Сегодня столько центров силы пытаются расшатать власть в столице Урала, и я не хочу быть дополнительной причиной для нападок на мэра. Поэтому не буду подавать заявление и вернусь к общественной работе.

Аверьянов также рассказал, как проходил конкурс на место работы. Ему пришлось написать имиджевую статью про Александра Высокинского, сдать тест с 20 вопросами про муниципальную службу и законах – о СМИ и против коррупции, а также пройти собеседование.

– Я давно хотел поступить на муниципальную службу и даже специально для этого окончил в 2002 году Академию государственной службы плюсом к военному и журналистскому образованиям, – подчеркнул он.

Ранее Вадим Аверьянов работал главным редактором изданий «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург», а также еженедельника «Новая городская газета», занимал пост заместителя координатора Свердловского отделения ЛДПР и даже был кандидатом в мэры Новоуральска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Екатеринбурга задержала организатора несогласованного пикета в сквере у Драмтеатра
Строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный вынесут на общественные обсуждения Екатеринбурга
«Денег не видели»: заключенные свердловской колонии строили яхту, за которую отказался платить заказчик
Пытавшаяся убить своего ребенка екатеринбурженка пряталась от инспекторов ГУФСИН в собачьей будке
На выходные в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина
На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на сутки
Нижний Тагил получил первые 500 миллионов на строительство моста через пруд
Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 1,9%
Курс на отдых: из Екатеринбурга запустят автобусные туры на Черноморские курорты
Свердловская область получит 1,5 миллиарда на расселение из аварийного жилья
В Екатеринбурге в ходе погони задержан пьяный байкер
В Екатеринбурге закроют движение по улице Мичурина
Лечение в Москве по ОМС для жителей Екатеринбурга