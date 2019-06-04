«Денег не видели»: заключенные свердловской колонии строили яхту, за которую отказался платить заказчик

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-04T19:37:21+03:00

Правозащитники обвинили ГУФСИН в том, что осужденные не получили заработанные деньги

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Члены организации «Межрегиональный центр прав человека», которые следят за соблюдением прав заключенных, обвинили администрацию ИК-12 в принуждении к труду. По словам руководителя МЦПЧ Алексея Соколова, арестанты строили в колонии яхту, якобы для «местного силовика».

– Денег осужденные не видели, а налоговые отчисления, согласно справке из Пенсионного Фонда, на их счета не поступали, – написал Соколов Facebook.

В ГУФСИН эту информацию опровергают. Пресс-секретарь ведомства Александр Левченко заявил, что заключенные выполняли работу по подряду и получили зарплату за проделанную работу.

– Договор заключили в 2015 году. В 2016 строительство приостановили, поскольку заказчик перестал платить и предоставлять материалы, – сообщил он. – Сегодня ИК-12 ведет претензионно-исковую работу по нарушению условий контракта.

Левченко также напомнил, что ранее ГУФСИН судилась с Алексеем Соколовым и выиграла. Правозащитник выплатил 210 тысяч рублей компенсации.

– Соколов лжет и про запрос в пенсионный фонд по налоговым отчисления осужденного: ему такую информацию в ПФ и не могли предоставить, так как он не имеет никаких полномочий для этого, не говоря уже о том, что это нарушало бы персональные данные гражданина, ранее трудоустроенного в ИК-12, – отметил Левченко. – Все документы, свидетельствующие об отчислениях бухгалтерии ИК-12 с зарплаты осужденных, имеются в учреждении и их предоставят всем проверяющим и надзорными структурам. Уже на этой неделе ведомство встретится с Соколовым в суде из-за других заявлений.

Ранее руководитель МЦПЧ говорил «КП-Екатеринбург», что неоднократно судился с ГУФСИН и готов к новым искам.

ИСТОЧНИК KP.RU