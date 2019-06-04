Пытавшаяся убить своего ребенка екатеринбурженка пряталась от инспекторов ГУФСИН в собачьей будке
В Екатеринбурге инспекторам ГУФСИН пришлось доставать из собачьей будки женщину, которая решила спрятаться там от них. В ведомстве пояснили, что речь идет о нерадивой матери, которая пыталась убить своего ребенка - била головой об шкаф, и не оказывала должного внимания его воспитанию.
- После отбывания наказания по приговору суда она имела ограничения свободы сроком на два года, состояла на учете в филиале Верх-Исетского филиала г. Екатеринбурга Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, была лишена родительских прав. Гражданка уклонялась от наказания в видео ограничения свободы. По данному факту инспекцией УИИ были направлены материалы в суд. В апреле 2019 года была объявлена в розыск, - пояснили в ГУФСИН.
Женщину нашли во время проведения этапа всероссийской операции "Розыск", в которой вместе с сотрудниками полиции принимают участие офицеры ГУФСИН. При задержании она не оказала сопротивления. Теперь ей грозит более строгое наказание вместо ограничения свободы.
Напомним, что один мужчина и вовсе прятался от инспекторов в диване.
ИСТОЧНИК KP.RU