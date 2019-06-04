Нижний Тагил получил первые 500 миллионов на строительство моста через пруд
Законодательное собрание утвердило корректировки бюджета Свердловской области, согласно которым муниципалитеты получат дополнительное финансирование. Так, Нижнему Тагилу переведут первые полмиллиарда рублей на строительство моста через городской пруд.
- Законодательное собрание приняло предложенную правительством области корректировку бюджета, которую мы очень ждали. Это значит, что мы реально сможем уже в этот День города, как и планировали, заложить в основу будущего сооружения «первый камень» и приступить к реализации данного масштабного инфраструктурного проекта, - сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Помимо денег на мост город в числе других муниципалитетов получил от правительства финансовую помощь на снижение кредиторской задолженности, она превысит 200 миллионов рублей. Еще 79 миллионов в рамках подготовки города к празднованию 300-летия направят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме этого, Нижний Тагил получит дополнительные средства и на увеличившиеся расходы социальных учреждений в связи с повышением тарифа на вывоз мусора.
Корректировка бюджета стала особой для Нижнего Тагила еще и по той причине, что выделением средств на 2019 год она не ограничится.
- Согласно внесенным изменениям в региональный бюджет, нашему городу одобрили выделение средств на возведение мостового перехода через Тагильский пруд на период 2020-2021 годов. В следующем году на стройку пойдут 900 миллионов рублей, затем - 1,2 миллиарда. Общая сумма на три года составит 2,6 миллиарда рублей, - объяснил вице-мэр Алексей Бурдилов.
ИСТОЧНИК KP.RU