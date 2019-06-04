Нижний Тагил получил первые 500 миллионов на строительство моста через пруд

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-04T15:31:56+03:00

Дополнительные средства город получит и на увеличившиеся расходы социальных учреждений в связи с повышением тарифа на вывоз мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Законодательное собрание утвердило корректировки бюджета Свердловской области, согласно которым муниципалитеты получат дополнительное финансирование. Так, Нижнему Тагилу переведут первые полмиллиарда рублей на строительство моста через городской пруд.

- Законодательное собрание приняло предложенную правительством области корректировку бюджета, которую мы очень ждали. Это значит, что мы реально сможем уже в этот День города, как и планировали, заложить в основу будущего сооружения «первый камень» и приступить к реализации данного масштабного инфраструктурного проекта, - сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Помимо денег на мост город в числе других муниципалитетов получил от правительства финансовую помощь на снижение кредиторской задолженности, она превысит 200 миллионов рублей. Еще 79 миллионов в рамках подготовки города к празднованию 300-летия направят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме этого, Нижний Тагил получит дополнительные средства и на увеличившиеся расходы социальных учреждений в связи с повышением тарифа на вывоз мусора.

Корректировка бюджета стала особой для Нижнего Тагила еще и по той причине, что выделением средств на 2019 год она не ограничится.

- Согласно внесенным изменениям в региональный бюджет, нашему городу одобрили выделение средств на возведение мостового перехода через Тагильский пруд на период 2020-2021 годов. В следующем году на стройку пойдут 900 миллионов рублей, затем - 1,2 миллиарда. Общая сумма на три года составит 2,6 миллиарда рублей, - объяснил вице-мэр Алексей Бурдилов.

ИСТОЧНИК KP.RU