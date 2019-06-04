Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 1,9%

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-04T15:13:44+03:00

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По оперативным данным, в мае 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,1 млн пассажиров (+0,1%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+7,9%). Пассажирооборот на СвЖД в мае 2019 года составил 798 млн пасс-км, что на 7% больше мая 2018 года.

Всего за январь-май 2019 года отправлено 11,6 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 8,5 млн пассажиров (+2,5%), в дальнем следовании – 3,1 млн (+2%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 0,3% к уровню прошлого года и составил 3,5 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в мае 2019 года перевезено 102,8 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 93 млн пассажиров (+0,9%), в дальнем следовании – 9,8 млн (+15,3%). Пассажирооборот в мае 2019 года составил 10,4 млрд пасс-км, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU