Свердловская область получит 1,5 миллиарда на расселение из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-04T14:48:56+03:00

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Свердловская область в этом году получит из Фонда содействия реформированию ЖКХ 1,5 миллиарда рублей на расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Еще 95,4 миллиона на эти цели выделят из регионального бюджета и 15 миллионов - из муниципальных.

В общей сложности новоселье отпразднуют около 2000 человек в 21 городе. Это Екатеринбург, Арамиль, Алапаевск, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский округ и Полевской.

- Сокращение аварийного фонда является составляющим элементом национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках первого этапа программы 2019-2020 года планируется переселить 2071 человека из 879 аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья составит 34,3 тысячи квадратных метров, - сказали в Департаменте информполитики региона. - Наибольшее число уральцев расселят в Карпинске и Волчанске. В Карпинске новое жилье смогут обрести 225 жильцов 70 аварийных квартир, в Волчанске - 216 человек из 103 квартир.

В 2018 году за счет средств региональной и муниципальной казны на Среднем Урале расселили более 1000 человек.

В ближайшие 6 лет в рамках нацпроекта планируется расселить 350 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU