В Екатеринбурге в ходе погони задержан пьяный байкер

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-04T14:33:24+03:00

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В Екатеринбурге мотовзвод ГИБДД был вынужден пуститься в погоню за пьяным байкером. Инспекторы хотели проверить у мотоциклиста документу, но тот требование проигнорировал и прибавил газу. Полицейские организовали преследование, которое через пару минут закончилось.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем находился 41-летний мужчина. При проверке документов оказалось, что удостоверение у байкера нет - его забрали за вождение в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало, что и на этот раз мотоциклист пьян, алкотестер выдал на табло 0,734 мг/л.

- Водитель был доставлен в отдел полиции № 1 для составления материала для привлечения к уголовной ответственности. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU