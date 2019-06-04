2019-06-04T11:16:42+03:00
Происшествия

В смерти школьника, провалившегося на Урале в выгребную яму, обвинили 60-летнего обходчика

Ребенок не смог выбраться и погиб от переохлаждения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту смерти 10-летнего школьника, провалившегося в открытый люк колодца в поселке Садовый.

Трагедия произошла, когда ребенок гулял. Мальчик не заметил отсутствия крышки и с нескольких метров упал в холодную воду выгребной ямы. Когда сын не вернулся домой, мать и отчим пошли его искать. К сожалению, к моменту обнаружения, ребенок уже умер от переохлаждения.

Сегодня люк закрыт Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сегодня люк закрыт Фото: СУ СКР по Свердловской области

В смерти ребенка обвиняют 60-летнего инспектора муниципального казённого учреждения «Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга». На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Незадолго до трагедии обвиняемый произвёл обход вверенной ему территории и выявил 15 открытых люков колодцев инженерных сетей, в том числе и открытый люк длительное время не использовавшейся выгребной ямы у одного из домов по улице Сибирка в поселке Садовый, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Несмотря на выявленные факты, инспектор не принял мер к установлению собственников открытых люков с целью обязать их устранить нарушения, не огородил открытые люки, а также не проинформировал должностных лиц.

На данный момент люк колодца закрыт новой крышкой, а уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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