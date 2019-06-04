Ural Music Night открыла регистрацию на площадки с ограниченным количеством мест

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-04T10:47:17+03:00

В этом году их будет три

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Три недели остается до начала самого грандиозного музыкального события в Свердловской области - фестиваля Ural Music Night.

Все знают, что вход на площадки, которых будет порядка 100, абсолютно свободный. Однако, любителям классики и джаза потребуется регистрация. В этом году именно с этими музыкальными стилями на фестивале будет три площадки, где ограничат количество мест.

С сегодняшнего дня на timepad открылась регистрация на сидячие места на Площади 1905-го года, где расположится главная классическая сцена фестиваля. В программе выступление четырех камерных оркестров. Главные звезды - молодой пианист Иван Бессонов и легендарные «Виртуозы Москвы». Здесь будут установлены трибуны на 600 человек. Регистрация по ссылке https://pclad.timepad.ru/event/986082/

Одной из главных джазовых площадок фестиваля вновь станет Екатеринбургский театр кукол. На сцене большого зала выступят израильская группа Shalosh и «Трио Кондаков Волков Багдасарьян». Площадка начнет работу в 20.00. В зале всего 268 мест. Регистрация по ссылке: https://pclad.timepad.ru/event/987405/

Также предварительная запись потребуется и в «Доме печати», где в Ночь Музыки состоится вечеринка культового лондонского лейбла Ninja Tune. Бесплатный билет можно получить по ссылке: https://tele-club.ru/dompechati/ninja-tune-night.

ИСТОЧНИК KP.RU