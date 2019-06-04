2019-06-04T10:17:07+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге из-за долгов 239 домов уже неделю остаются без горячей воды

Горожане не заплатили за блага цивилизации 285 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С сегодняшнего дня поставщик энергоресурсов пообещал возобновить подачу газа на теплоисточникС сегодняшнего дня поставщик энергоресурсов пообещал возобновить подачу газа на теплоисточникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, спустя неделю, жителям Чкаловского района наконец-то вернут горячую воду. 30 мая за огромные долги здесь обесточили более двух сотен домов.

Люди не заплатили за котельной за блага цивилизации 285 миллионов рублей. В свою очередь ООО «ТЭК «Чкаловский» должна поставщикам АО «Уралсевергаз» 277 миллионов. В результате ресурсники прекратили подачу газа на теплоисточник. В зоне обезвоживания остались 239 жилых домов и еще несколько социальных учреждений.

- В ходе анализа дебиторской задолженности установлено, что часть долгов перед котельной накоплена муниципальными учреждениями и предприятиями, в связи с чем прокурор города направил информацию главе Администрации с указанием скорейшего погашения задолженности и рассмотрения вопроса о выдаче муниципальной гарантии и недопущению возникновения подобных ситуаций впредь, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С сегодняшнего дня поставщик энергоресурсов пообещал возобновить подачу газа на теплоисточник и, как следствие, горячее водоснабжение. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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