2019-06-04T09:09:27+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле ищут виновных в поджоге травы и спаливших 650 деревьев

В результате выгорело два гектара леса. Ущерб составил 6,3 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пожар произошел в зоне мест отдыха горожанПожар произошел в зоне мест отдыха горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, уничтожившим два гектара леса.

Возгорание произошло вблизи затопленного Северо-Лебяжинского карьера, являющегося местом отдыха жителей микрорайонов Выя и Лебяжка. Кто-то поджег сухую траву, но огонь быстро растпространился на соседние кустарники и деревья. В результате уничтоженными оказались 650 стволов: 181 сосна,150 берез, 319 осин. Размер ущерба составил свыше 6,3 миллиона рублей.

- В течение двух часов силами МБУ «Служба экологической безопасности», ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и 9 отряда ФПС по Свердловской области пожар был локализован, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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