На Урале будут судить мужчину, пытавшегося продать контрафактные сигареты на 11 миллионов рублей
В Белоярском будут судить местного жителя, торгующего сигаретами. Мужчину обвиняют в незаконном хранении, перевозке и сбыте немаркированной табачной продукции.
По версии следствия, уралец купил в Екатеринбурге у невычисленного пока подельника 75 тысяч пачек сигарет стоимостью 11,2 миллиона рублей. Каждая упаковка подлежала маркировке акцизными марками, но «бизнесмен» закрыл на это глаза.
- В последующем мужчина перевез товар в квартиру по улице 40 лет Октября в Екатеринбурге, а также в арендуемые боксы на Фронтовых Бригад и Краснофлотцев и подсобное помещение в поселке Косулино, где хранил для целей сбыта до момента изъятия, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Расследование уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры района в связи с выявлением правоохранительными органами одного из крупнейших на территории Екатеринбурга канала сбыта немаркированной табачной продукции.
В мае прокуратура Орджоникидзевского района направила для рассмотрения уголовное дело в отношении другой жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий на сумму более 8,5 миллиона рублей при схожих обстоятельствах.
ИСТОЧНИК KP.RU