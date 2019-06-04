Житель Сысерти отсрочил свой приговор, напившись перед судом

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-04T08:04:11+03:00

На суде пьяный мужчина материал всех присутствующих и размахивал руками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь кроме уголовного наказания мужчине добавят и административное

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Житель Сысерти провернул гениальный план, чтобы избежать приговора суда.

Ранее мужчина был задержан за кражу мобильного телефона на автовокзале Екатеринбурга. Однако его отпустили под подписку о невыезде, обязав в назначенный день явиться в участок мировых судей.

Подсудимый так и сделал, с той лишь разницей, что на заседание он пришел, еле стоя на ногах. Кроме того пьяный мужчина материал всех присутствующих и размахивал руками.

- В отношении мужчины судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов", - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Слушание по делу было перенесено. Но теперь кроме уголовного наказания, мужчина получит еще и административное.

ИСТОЧНИК KP.RU