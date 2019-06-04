Житель Сысерти отсрочил свой приговор, напившись перед судом
Житель Сысерти провернул гениальный план, чтобы избежать приговора суда.
Ранее мужчина был задержан за кражу мобильного телефона на автовокзале Екатеринбурга. Однако его отпустили под подписку о невыезде, обязав в назначенный день явиться в участок мировых судей.
Подсудимый так и сделал, с той лишь разницей, что на заседание он пришел, еле стоя на ногах. Кроме того пьяный мужчина материал всех присутствующих и размахивал руками.
- В отношении мужчины судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов", - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Слушание по делу было перенесено. Но теперь кроме уголовного наказания, мужчина получит еще и административное.
ИСТОЧНИК KP.RU