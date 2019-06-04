В Екатеринбурге Chevrolet на «зебре» сбил 6-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-04T07:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на улице Титова под колесами машины пострадал 6-летний ребенок. Инцидент произошел, когда мальчик вместе с тетей и 13-летней сестрой переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. А вот водитель Chevrolet Cruze решил проскочить на свой красный и сбил дошкольника.

В результате наезда ребенка доставили в больницу. К счастью, мальчик отделался ушибами и ссадинами. По сути, его спас самокат, который маленький пешеход катил рядом с собой. Именно на него и пришелся удар.

- Сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, также установлена предварительная причина наезда – проезд водителем перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора. Обстоятельства данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - сказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

С начала этого года в Екатеринбурге по причине нарушения ПДД водителями произошло 243 ДТП, в результате которых 15 человек погибли и более 430 получили травмы. По причине проезда на запрещающий сигнал светофора случилось 23 аварии, в них 3 человека погибли и 35 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU