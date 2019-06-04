2019-06-04T07:08:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге Chevrolet на «зебре» сбил 6-летнего мальчика

Ребенка спас самокат, на который и пришелся удар
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Титова под колесами машины пострадал 6-летний ребенок. Инцидент произошел, когда мальчик вместе с тетей и 13-летней сестрой переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. А вот водитель Chevrolet Cruze решил проскочить на свой красный и сбил дошкольника.

В результате наезда ребенка доставили в больницу. К счастью, мальчик отделался ушибами и ссадинами. По сути, его спас самокат, который маленький пешеход катил рядом с собой. Именно на него и пришелся удар.

- Сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, также установлена предварительная причина наезда – проезд водителем перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора. Обстоятельства данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - сказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

С начала этого года в Екатеринбурге по причине нарушения ПДД водителями произошло 243 ДТП, в результате которых 15 человек погибли и более 430 получили травмы. По причине проезда на запрещающий сигнал светофора случилось 23 аварии, в них 3 человека погибли и 35 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге закроют движение по улице Мичурина
Лечение в Москве по ОМС для жителей Екатеринбурга
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В смерти школьника, провалившегося на Урале в выгребную яму, обвинили 60-летнего обходчика
Ural Music Night открыла регистрацию на площадки с ограниченным количеством мест
Опрос о месте строительства храма святой Екатерины предложили провести в конце июля
В Екатеринбурге из-за долгов 239 домов уже неделю остаются без горячей воды
На благоустройство Шарташского лесопарка потратят еще 230 миллионов рублей
В Нижнем Тагиле ищут виновных в поджоге травы и спаливших 650 деревьев
На Урале будут судить мужчину, пытавшегося продать контрафактные сигареты на 11 миллионов рублей
Житель Сысерти отсрочил свой приговор, напившись перед судом
Больше 100 уральских ветеранов милиции отправились на теплоходе по городам-героям
ВТБ стал контролирующим акционером ГК РТК
На Урале под суд пойдет бизнесмен, выступивший посредником при передаче взятки
Грозы, град и ураганный ветер: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
На ЕВРАЗ НТМК выбрали лучших работников в восьми профессиях
Свердловская область вошла в тройку лидеров по сумме президентских грантов
В Екатеринбурге будут судить экс-сыщика, угонявшего машины с тестем и шурином
Виновна: в Екатеринбурге вынесен приговор активистке, защищающей сквер возле Драмтеатра
На Урале за три дня поймали 316 злостных нарушителей ПДД