В Екатеринбурге отец с сыном и зятем промышляли воровством дорогих машин

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-03T17:16:16+03:00

Всего на их счету четыре автомобиля

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В Екатеринбурге будут судить трех местных жителей, один из которых ранее работал в полиции оперуполномоченным. Они обвиняются в краже машин.

- Один из обвиняемых в сентябре 2017 года приобрел техническое средство, предназначенное для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций, так называемый «код-граббер», - поясняют в прокуратуре Свердловской области. - После чего мужчина предложил своему сыну и мужу своей дочери, совершить хищение автомобилей, на что те согласились.

По вечерам злоумышленники выбирали машину, отключали ей сигнализацию и дистанционно запускали двигатель. После этого им оставалось только сесть за руль и уехать.

- В результате осенью 2017 года обвиняемые похитили четыре автомобиля среднего класса на общую сумму более 3,2 млн. рублей, - уточняют в надзорном ведомстве.

Задержали их, когда они покусились на пятую машину.

- Нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД, отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU