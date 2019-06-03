2019-06-03T16:07:04+03:00
Происшествия

На Урале под суд пойдет бизнесмен, выступивший посредником при передаче взятки

50 тысяч могут обернуться для мужчины миллионным штрафом или несколькими годами лишения свободы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина попытался сбежать, но был задержанМужчина попытался сбежать, но был задержанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По данным следствия, должностное лицо потребовало от одного из магазинов 300 тысяч рублей. За эту сумму вымогатель обещал закрыть глаза на то, что в торговой точке продают контрафактные аксессуары для мобильников. В магазине на требование согласились, после чего сообщили об этом в полицию.

- Обвиняемый выступил посредником при передаче 50 тысяч рублей управляющей одним их магазинов должностному лицу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе оперативно-розыскного мероприятия получателя взятки удалось изобличить, впоследствии он был приговорен к лишению свободы. Посредник от правосудия скрылся, но спустя некоторое время был задержан. Теперь и ему предстоит ответить перед суровым лицом закона.

Бизнесмену грозит штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей, либо тюремный срок от 5 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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