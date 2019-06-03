Грозы, град и ураганный ветер: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Не успели уральцы насладиться солнцем, как в регион опять возвращается плохая погода. Причем настолько, что спасатели объявили штормовое предупреждение. По информации синоптиков, 4 июня местами ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди и порывы ветра до 20 - 25 метров в секунду.
В связи с этим жителям рекомендуют не работать на высоте и на улице, любителям походов отменить туристические маршруты, а автомобилистам не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов.
- Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала на воде, необходимо быстрее добраться до берега, - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
При граде в помещении нужно держаться подальше от окон, а на улице защитить голову от ударов градин и попытаться найти укрытие. Главное - не под деревьями. Велик риск, что крупные градины и сильный ветер поломают ветви, и те рухнут на людей.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.
ИСТОЧНИК KP.RU