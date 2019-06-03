Свердловская область вошла в тройку лидеров по сумме президентских грантов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-03T16:14:42+03:00

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Свердловская область вошла ТОП-3 по объему выделения президентских грантов.

По итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов некоммерческие организации Среднего Урала получат 83,7 миллиона рублей на реализацию 43 проектов. Большие суммы только у Москвы и Санкт-Петербурга.

- Более 18,3 миллиона рублей направят на поддержку проектов в области культуры и искусства, 8,8 миллиона - на направление «Защита прав и свобод человека», 7,9 миллиона - на поддержку науки, образования и просвещения, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - При поддержке Фонда президентских грантов свердловские НКО также реализуют проекты по пропаганде здорового образа жизни, охране окружающей среды и защиты животных.

Самую большую сумму - почти 10 миллионов рублей - получит на подготовку фестиваль «Старый Новый рок. На волне». Еще 5 миллионов выделят на проведение конкурса телевизионных документальных фильмов в рамках ХXХ фестиваля «Россия». Чуть меньше - 4,9 миллиона - пойдет на проект «Интеллектуальная платформа Уральской индустриальной биеннале современного искусства».

Дойдет финансирование и до муниципалитетов области, в общей сложности города получат 10 миллионов. В Нижнем Тагиле будет реализован проект «вМЕСТО», направленный на создание открытых площадок для интеллектуального досуга и творческого развития молодежи. Поддержку также получили организации Первоуральска, Березовского, Новой Ляли, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы.

Второй конкурс президентских грантов стартует 10 июня. Прием заявок продлится до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU